Osimhen'e şok suçlama

Yayınlanma:
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen hakkında İtalya basınında çıkan haber büyük bir şaşkınlık yarattı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu kez saha dışı bir olayla gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Mercedes Benz’in İtalya’daki finans servisi, Nijeryalı futbolcu hakkında zimmete para geçirme suçlamasıyla Carabinieri’ye şikayette bulundu.

90 BİN EURO’LUK BORÇ

Corriere dello Sport, La Repubblica ve Il Giorno’da yer alan haberlere göre, Osimhen’in 2023 yılında Napoli’de oynadığı dönemde hibrit motorlu bir Mercedes GLE için kiralama sözleşmesi imzaladığı belirtildi. Ancak oyuncunun taksitleri ödemediği ve yaklaşık 90 bin euro’luk borç biriktiği ifade edildi.

ANAHTARLAR TESLİM EDİLMEDİ

Sözleşme süresi dolmasına rağmen aracın anahtarlarının şirkete teslim edilmediği de iddialar arasında. Bu nedenle Mercedes Benz, resmi şikayet yoluna giderek konunun Carabinieri tarafından incelenmesini talep etti.

CARABINIERI’NİN ROLÜ

İtalya’nın en önemli kolluk kuvvetlerinden biri olan Carabinieri, hem askeri hem de sivil polis görevleri yürütüyor. Kamu düzenini sağlamak ve suçla mücadele etmekle sorumlu olan teşkilat, Osimhen hakkındaki şikayeti incelemeye aldı.

31 MAÇTA 20 GOL

Galatasaray’da bu sezon 31 maçta forma giyen Osimhen, 20 gol ve 7 asistlik performansıyla takımın en önemli kozlarından biri oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
