Osimhen sırrı ortaya çıktı

Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin perde arkasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in Kemerburgaz’daki idman performansı öne çıktı.

“MAÇTAN BİLE DAHA ŞİDDETLİ İDMAN”

Osimhen, derbi sonrası yaptığı açıklamada, “Son üç idmanda çok iyi mücadele ettik. Bu, maçtan bile daha istekli, şiddetli ve yorucu idmandı” ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARINA MESAJ

Cuma ve cumartesi günü yapılan antrenmanlarda ön plana çıkan Osimhen, “Hepinizden daha çok çalışacağım” diyerek takım arkadaşlarını motive etti. Bu sözler, tesisteki negatif havayı pozitife çevirdi.

SANE İLE BİRLİKTE HÜCUM PLANI

Osimhen’e idmanlarda Leroy Sane’nin eşlik etmesi, teknik direktör Okan Buruk’un elini rahatlattı. Buruk, derbi planlamasını hücum ağırlıklı bir futbol üzerine kurdu.

SADECE BERABERLİK YETERKEN FARKLI GALİBİYET

Galatasaray’ın derbide beraberlik alması yeterli olmasına rağmen sarı-kırmızılılar farklı bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, takımın idmanlardaki yüksek temposunun sahaya yansıması olarak dikkat çekti.