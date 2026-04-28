Osimhen sırrı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta mağlup ederek şampiyonluktaki en kritik virajı dönen Galatasaray'da Osimhen'in derbi öncesi sırrı ortaya çıktı.

Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin perde arkasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in Kemerburgaz’daki idman performansı öne çıktı.

“MAÇTAN BİLE DAHA ŞİDDETLİ İDMAN”

Osimhen, derbi sonrası yaptığı açıklamada, “Son üç idmanda çok iyi mücadele ettik. Bu, maçtan bile daha istekli, şiddetli ve yorucu idmandı” ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARINA MESAJ

Cuma ve cumartesi günü yapılan antrenmanlarda ön plana çıkan Osimhen, “Hepinizden daha çok çalışacağım” diyerek takım arkadaşlarını motive etti. Bu sözler, tesisteki negatif havayı pozitife çevirdi.

SANE İLE BİRLİKTE HÜCUM PLANI

Osimhen’e idmanlarda Leroy Sane’nin eşlik etmesi, teknik direktör Okan Buruk’un elini rahatlattı. Buruk, derbi planlamasını hücum ağırlıklı bir futbol üzerine kurdu.

SADECE BERABERLİK YETERKEN FARKLI GALİBİYET

Galatasaray’ın derbide beraberlik alması yeterli olmasına rağmen sarı-kırmızılılar farklı bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, takımın idmanlardaki yüksek temposunun sahaya yansıması olarak dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri yükseliyor
Erzurumspor Serkan Özbalta kararını verdi: Başkan yüzüne söyledi
Erzurumspor Serkan Özbalta kararını verdi: Başkan yüzüne söyledi
Kovun gitsin! Kurtardınız mı şimdi paçayı: Sadettin Saran Tedesco'yu bu yüzden mi gönderdi?
Kovun gitsin! Kurtardınız mı şimdi paçayı: Sadettin Saran Tedesco'yu bu yüzden mi gönderdi?