Selçuk İnan: Kafamdaki şeyleri yaşıyorum

Kocaelispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Selçuk İnan, "Zor bir deplasman, zor bir takıma karşı oynayacağız ama bu tür maçları bundan önce çok güzel oynadık, galip geldik" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İnan, ligin son döneminde çok zorlu maçlara çıktıklarını belirterek, "Kasımpaşa için de yine bir final havasında geçecek maç. Maç kazanmak istediğimizi oyuncularımla paylaşıyorum. Bu şekilde onları motive etmeye çalışıyoruz. Zor bir deplasman, zor bir takıma karşı oynayacağız ama bu tür maçları bundan önce çok güzel şekilde oynadık, galip geldik. Önemli oyunlar oynadık, yine bunu tekrarlamamız lazım" diye konuştu.

"TAKIMIN BULUNDUĞU KONUMDAN MEMNUNUM"

Son yıllardaki en güçlü takımların olduğu bir ligin yaşandığını dile getiren İnan, şöyle devam etti:
"Özellikle Anadolu takımları arasındaki rekabet neredeyse birbiriyle aynıydı. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak, belli zorluklarla mücadele etmek, ilk 7 haftada yaşadığımız zorluklar, çok geç gelen transferler, sayamadığımız belki bir çok daha olumsuzluk vardır ama bunların hepsini bir kenara bırakırsak çok da memnunum şu anda takımın bu seneki mücadelesinden ve bulunduğu konumdan. Aşağı yukarı kafamdaki şeyleri yaşıyorum. Ligin bu döneminde bu puanda, bu sıralamada olmak benim için önemli olacaktı. Bizim takım için önemli olacaktı. Dolayısıyla da biz bunu yaşıyoruz. Eğer kalan maçlarımızı kazanırsak ligi 8 ya da 7'de bitirme ihtimalimiz var." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
