Serdar Dursun sözünü tuttu

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kocaelispor’un Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşmanın 90+8’inci dakikasında Serdar Dursun’un penaltıdan attığı golle gelen beraberlik anını, Kocaelispor taraftarı 3’üncü sınıf öğrencisi Ertuğrul Sert tuşlu cep telefonuyla kaydetti.

Minik taraftarın kaydettiği görüntüler, bir başka taraftar tarafından sanal medyada paylaşılırken, Serdar Dursun da bu paylaşımı alıntılayarak, ‘Salı akşamı tesise gel kardeşim, beni bul’ notunu düştü. Dursun, daha sonra Ertuğrul Sert’i okulunda ziyaret ederek kendisine dijital kamera hediye etti. Bugün tesislere davet edilen Sert, Süper Lig’in 31’inci haftasında Gençlerbirliği maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Serdar Dursun ve futbolcularla bir araya geldi. Sert, hediye edilen kamerasıyla futbolcularla fotoğraf çekerken, antrenmanı da izleyerek görüntü kaydetti.

SERDAR DURSUN: ERTUĞRUL’A GÜZEL BİR SÜPRİZ YAPTIK

Sert’in ailesiyle konuştuğunu yaşının küçük olması nedeniyle akıllı cep telefonu almayı uygun görmediklerini belirten Serdar Dursun, “Dün öğleden sonra okuluna gittik. Sınıfına girdik, Ertuğrul’a güzel bir sürpriz yaptık. O anda da kendisi çok mutlu oldu. Öğretmeniyle, müdürüyle herkesle tanıştık. Bütün okuldakiler mutlu oldu. Küçük hediyeler yaptık. Kendisine güzel eşyalar aldık. Ailesiyle de konuştum telefonun bu yaşta mantıklı olmayacağını söylediler. Ben de aynı kanaatteyim. 10 yaşında, daha küçük. Ondan dolayı kendisine güzel bir kamera, aldım. Onunla bol bol kayıt yapabilir. Bundan sonra benim gollerimi, Kocaelispor'un gollerini çeker. Kendi hayatı için de güzel olur, belki ileride kameraman bile olabilir. Ertuğrul'u inşallah mutlu etmişizdir. Kendisi de bir dahaki maçta misafirimiz olacak, seremonimize katılacak. Bugün de tesise geldi, oyuncularla birebir yakınlaştı, fotoğraf çekti, güzel videolar çekti. Ondan dolayı böyle değerli gençlerimiz olduğu için mutluyuz. İnşallah böyle Kocaelispor'u da tutarlar” dedi.(DHA)