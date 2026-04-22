Trabzonspor: 2 Amedspor: 0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Amedspor'u 2-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Amedspor'la karşı karşıya geldi.
Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın 35. dakikasında Rabia Küçük'ün golüyle bordo mavili takım 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, maçın 45'inci dakikasında Natalia Oleszkiewicz'ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
2. YARIDAN GOL ÇIKMADI
Maçın 2. yarısında ise iki takımın çabalarından gol çıkmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Turkcell Kadın Süper Ligi'nde Trabzonspor 3. sırada bulunuyor. Amedspor ise 5. sırada yer alıyor.
