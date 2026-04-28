Fenerbahçe'de yeni başkan Mehmet Ali Aydınlar mı olacak? Ali Koç ve Aziz Yıldırım iddiası

Fenerbahçe'de Sadettin Saran, olağanüstü kongre kararını açıklandı. Kongre 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Saran'ın aday olmayacağını da belirtmesinden sonra gözler gündemdeki isimlere çevrildi.

Sarı lacivertli kulüpte eski yöneticilerden Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylık için hazırlandığı son günlerde çok konuşuluyordu. Aydınlar henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak camia içinden destek aradığı da belirtildi.

Son dakika | Fenerbahçe'nin seçime gideceği tarih açıklandı!

Aydınlar, 3 Temmuz 2011 sürecinde TFF'de başkandı. Hatta Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edildiğini de şu sözlerle açıklamıştı:

"Bu kararı UEFA'nın talebi doğrultusunda aldık. UEFA Başmüfettişi Pierre Cornu'nun gelmesinden de önce devam ediyordu. Biz karar almak için yine iddianameyi bekleyeceğiz. Kararı TFF aldı. Ama UEFA'nın talebi doğrultusunda karar aldık. Biz izlediğimiz hukuki sürecin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bizim iddianame çıkmadan, savunma almadan karar vermemiz söz konusu değil UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor. Onların çok önem verdiği bir markası ve bu nedenle tedbiren böyle bir yaptırım uygulandı."

Süreçte döneminde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bir süre de cezaevinde yatmıştı. Daha sonra "Ne şikesi, ne şike davası? Memleket elden gidiyor" diyen Aziz Yıldırım, hakkındaki iddiaları yalanlayarak konuşuldukça tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söylemişti.

Daha sonra dava düşürülmüş, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılmış bir kumpas olduğu mahkeme kararı ile sabitlenmişti.

Aydınlar'a bu süreç nedeniyle karşı olan çok sayıda ismin olduğu da ileri sürülüyor.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM İDDİASI

Olağanüstü kongre öncesi en çok merak edilen isimler ise Ali Koç ve Aziz Yıldırım oldu.

Ali Koç, kongreyi kaybetmesinin ardından başkan Sadettin Saran'a destek olacağını belirterek, sponsorluklara devam etmişti. Aziz Yıldırım ise zaman zaman sert eleştiriler yapsa da başkan adaylığını düşünmediğini bildirmişti.

Ancak son gelişmelerden sonra 2 isim yine en güçlü adaylar olarak öne çıktı.

Ali Koç'un adaylığı düşünmese de camiadan gelecek mesajlara göre kararını değiştirebileceği belirtildi. Aziz Yıldırım'a da aday olması için camiadan destek geldiği ileri sürüldü.

Bir başka iddia ise 2 isimden birinin aday olması halinde diğerinin de onun karşısına çıkacağı oldu.

BARIŞ GÖKTÜRK VE HAKAN SAFİ

Fenerbahçe'de başkanlık için adaylığını açıklayan şu anda tek isim Barış Göktürk. Daha önce adaylık açıklamasında bulunan Göktürk, "Fenerbahçe’yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum" diyerek seçime gireceğini resmen duyurdu.

Ali Koç döneminde yönetimde yer alan Hakan Safi'nin de camia içindeki isimlerle ve derneklerle bir süredir görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.