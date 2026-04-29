Son Dakika | Bakan Gürlek açıkladı: Muhittin Böcek hakkında görüntülere soruşturma

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan, aile tarafından kendilerine ait olmadığı belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ADALET BAKANI GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100 yayınında, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Gürlek, söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulması hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Gürlek’in açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan ve aile tarafından reddedilen görüntülerle ilgili olarak adli makamların harekete geçtiği, soruşturmanın titizlikle yürütüleceği belirtildi. Gürlek, yetkililerin, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

AİLE GÖRÜNTÜLERİ REDDETMİŞTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan görüntüler, sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Aile tarafından kendilerine ait olmadığı belirtilen bu görüntüler kamuoyunda tepkiye neden oldu.