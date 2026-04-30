Kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Edirne’nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, B.Ö. isimli kadın tartıştığı eşi T.Ö.’yü bacağından bıçakladı. İki bıçak darbesiyle yaralanan T.Ö. hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde ikamet eden B.Ö. ile kocası T.Ö. arasında öğle saatlerinde bir tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sırasında B.Ö., eline aldığı bıçakla eşi T.Ö.'yü bacağından yaraladı.

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çıkan sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, T.Ö.'nün vücuduna aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralandığını tespit etti.

YARALI EŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.Ö., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, eşini bıçakla yaralayan B.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.(DHA)

