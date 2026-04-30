Kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde ikamet eden B.Ö. ile kocası T.Ö. arasında öğle saatlerinde bir tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sırasında B.Ö., eline aldığı bıçakla eşi T.Ö.'yü bacağından yaraladı.

Çıkan sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, T.Ö.'nün vücuduna aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralandığını tespit etti.

Eşini bıçaklayıp intihar edecekken tutuklandı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.Ö., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, eşini bıçakla yaralayan B.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.(DHA)