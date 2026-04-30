Kızılırmak üzerindeki ilk baraj tamamen doldu: Kapaklar açıldı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yer alan ve Kızılırmak üzerinde bulunan baraj, bölgede etkili olan kar erimeleri ve bahar yağışlarının ardından tamamen doldu. Su seviyesinin maksimuma ulaşmasıyla birlikte barajda dolusavak üzerinden su akışı başladı.

KIZILIRMAK ÜZERİNDEKİ KRİTİK TESİSLERDEN BİRİ

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak üzerinde yer alan barajın, nehrin başlangıç noktasına en yakın tesis olduğu belirtiliyor. 1994 ile 2002 yılları arasında inşa edilen baraj, toprak gövde dolgu tipinde ve 49 metre yüksekliğe sahip.

SU HACMİ 62,50 HEKTOMETREKÜPE ULAŞTI

Tam dolulukla birlikte barajın yaklaşık 62,50 hektometreküp su hacmine ulaştığı bildirildi. Bölgedeki su seviyesi artışıyla birlikte barajın kapasitesinin tamamen dolduğu ifade edildi.

SULU TARIMA KATKI SAĞLIYOR

Barajdan Zara ve Hafik ilçelerine uzanan boru hattı ile bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerine destek verildiği biliniyor. (AA)