Arazi kavgasında üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü

Şanlıurfa'da arazi nedeniyle kardeş kanı aktı. 47 yaşındaki Ahmet Kılıç, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşleri Hamza Kılıç ve Sabri Kılıç'ı tabancayla vurarak katletti.

Akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Cibinören Mahallesi’nde iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Kılıç ile üvey kardeşleri Hamza ve Sabri Kılıç arasında tartışma çıktı.

ÜVEY KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında Ahmet Kılıç, tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği 30 yaşındaki Hamza ve 43 yaşındaki Sabri Kılıç kardeşler, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki kardeşin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Sabri Kılıç - Hamza Kılıç

KAÇAN KARDEŞ KATİLİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Şanlıurfa–Gaziantep Otoyolu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)