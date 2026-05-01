Kars'ta iki grup birbirine girdi: 5 yaralı

Kars'ın Örnek Mahallesi Millet Bahçesi yanında akşam saatlerinde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine bıçakla saldırmasıyla kavgaya dönüştü.

KAVGADA 5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan arbede sonucu A.A., Z.A., S.T., A.T. ve Ş.T. isimli beş kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak çevrede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)