Sakarya'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma:
Sakarya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 3 yabancı uyruklu şüphelinin Adapazarı, Erenler ve Karasu ilçelerindeki adreslerine baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt içinde geçmiş dönemde faaliyetleri tespit edilen 2'si Irak, 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli, Adapazarı Erenler ve Karasu ilçelerinde özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalandı. Ayrıca operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğer şüpheli ise sınır dışı edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
