Hiçbir ülkenin bu türbülansın dışında kalmayacak!

Küresel enerji piyasalarının en yetkili isimlerinden Fatih Birol, dünya ekonomisini sarsan enerji krizine dair korkutan bir tablo çizdi.

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimin sadece geçici bir dalgalanma olmadığını belirten Birol, enerji ithalatçısı ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan halklar için oldukça zorlu bir dönemin kapıda olduğunu ilan etti.

400 MİLYON VARİLLİK REZERV BİLE YETMEYEBİLİR

Bloomberg HT yayınına katılan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, savaşın başlamasıyla birlikte piyasalarda istikrar sağlamak için 400 milyon varillik petrol arzı açıkladığını hatırlattı.

Bu hamleyi "dünya için bir sigorta" olarak tanımlayan Birol, krizin derinleşmesi durumunda rezervlerin kullanımına devam edilebileceği sinyalini verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILSA BİLE...

Dünya ekonomisinin can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki fiziksel engeller yarın kalksa bile, sistemin eski haline dönmesinin imkansız olduğunu söyleyen Birol, "Rehabilitasyon ve ciddi sermaye gerektiren bu süreç en az 2 yıl sürecektir. Piyasaları düzeltecek sihirli bir değnek yok" diyerek yüksek fiyat ve oynaklığın kalıcı olacağına dikkat çekti.

BİLET FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

Krizin en somut etkilerinden biri de havacılık sektöründe hissediliyor. Avrupa’nın daha önce jet yakıtı ihtiyacının yüzde 75’ini Ortadoğu’dan karşıladığını belirten Birol, rotanın ABD ve Nijerya’ya kaydığını ifade etti. Tedarik zincirindeki bu kopuşun bilet fiyatlarına yansımaya başladığını vurgulayan Birol, önümüzdeki 6-7 hafta içinde Avrupa başta olmak üzere ciddi yakıt sıkıntıları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE ENFLASYON BASKISI ALTINDA KALACAK

Türkiye’nin durumuna da değinen UEA Başkanı, küresel petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye’de enflasyon ve genel ekonomik veriler üzerinde ağır bir baskı oluşturacağını gizlemedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Birol, Basra-Ceyhan boru hattı gibi alternatiflerin Türkiye’nin enerji güvenliği için hayati olduğunu ancak küresel harita değişirken hiçbir ülkenin bu türbülansın dışında kalamayacağını belirtti.

DÜNYA ENERJİ HARİTASI YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR

Stratejik bir dönüşümün başladığını kaydeden Birol, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı artık eski güvenilirliğini yitirmiştir. Bu kriz, dünya enerji haritasının yeniden çizilmesine neden olabilir. Dünya ekonomisinin tek bir boğaza göbekten bağlı olduğu dönem artık tarihe karışacak."