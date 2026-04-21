AVM'lere giriş ücretili mi olacak? Açıklama geldi

AVM girişlerin ücretli olacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Alışveriş merkezlerinin (AVM) girişine "ücret" geleceği iddiası kısa sürede gündeme oturdu. İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada infial yaratan bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

"BÖYLE BİR KURUM YOK"

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyadaki haberelerde yer alan "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurumun ya da üst kurulun Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısında yer almadığı bildirildi. Olmayan bir kurum adına yayılan bu asılsız haberlerin, tüketicilerde panik yaratmaya yönelik olduğu vurgulandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA BÖYLE BİR DOSYA YOK

Ticaret Bakanlığı kayıtlarında da konuya dair hiçbir hazırlık bulunmadığı net bir dille ifade edildi. Bakanlık nezdinde; AVM girişlerini ücretli hale getirecek herhangi bir yasal çalışma, bildirim veya taslak düzenlemenin gündemde dahi olmadığı belirtildi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN JET YALANLAMA

İddiaların muhatabı olan sektörden de ses yükseldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), sektör paydaşlarının kapıda ücret alma gibi bir niyetinin veya kararının olmadığını açıkladı.

Dernek, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirterek halkın bu tür spekülasyonlara itibar etmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

