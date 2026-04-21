AVM'lere giriş ücretili mi olacak? Açıklama geldi

Alışveriş merkezlerinin (AVM) girişine "ücret" geleceği iddiası kısa sürede gündeme oturdu. İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada infial yaratan bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

"BÖYLE BİR KURUM YOK"

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyadaki haberelerde yer alan "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurumun ya da üst kurulun Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısında yer almadığı bildirildi. Olmayan bir kurum adına yayılan bu asılsız haberlerin, tüketicilerde panik yaratmaya yönelik olduğu vurgulandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDA BÖYLE BİR DOSYA YOK

Ticaret Bakanlığı kayıtlarında da konuya dair hiçbir hazırlık bulunmadığı net bir dille ifade edildi. Bakanlık nezdinde; AVM girişlerini ücretli hale getirecek herhangi bir yasal çalışma, bildirim veya taslak düzenlemenin gündemde dahi olmadığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.



İddialara kaynak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi… — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 21, 2026

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN JET YALANLAMA

İddiaların muhatabı olan sektörden de ses yükseldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), sektör paydaşlarının kapıda ücret alma gibi bir niyetinin veya kararının olmadığını açıkladı.

Dernek, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirterek halkın bu tür spekülasyonlara itibar etmemesi gerektiğini kaydetti.