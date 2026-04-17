Papa'nın kardeşinin evinde bomba ihbarı!
Yayınlanma:
Donald Trump ile Papa Leo XIV arasındaki gerilim sürerken, Papa’nın Illinois’te yaşayan kardeşinin evine yapılan bomba ihbarı paniğe yol açtı; mahalle tahliye edildi, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
ABD’de güvenlik güçlerini harekete geçiren bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Papa Leo XIV arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde, Papa’nın Illinois eyaletinde yaşayan kardeşi John Prevost’un evine bomba ihbarı yapıldığı öne sürüldü.
BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI
NTV'de yer alan habere göre; mahalle apar topar tahliye edildi, çevre sakinleri "bugüne kadar böyle bir olayın hiç yaşanmadığını" söyledi. Yapılan kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Tahliye edilen mahalleli evlerine geri dönerken, yetkililer, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve ihbarın kaynağının tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.
