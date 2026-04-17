Papa'nın kardeşinin evinde bomba ihbarı!

Yayınlanma:
Donald Trump ile Papa Leo XIV arasındaki gerilim sürerken, Papa’nın Illinois’te yaşayan kardeşinin evine yapılan bomba ihbarı paniğe yol açtı; mahalle tahliye edildi, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

ABD’de güvenlik güçlerini harekete geçiren bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Papa Leo XIV arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde, Papa’nın Illinois eyaletinde yaşayan kardeşi John Prevost’un evine bomba ihbarı yapıldığı öne sürüldü.

Papa'dan liderlere ağır eleştiri: Savaşın efendileri dünyayı karartıyorPapa'dan liderlere ağır eleştiri: Savaşın efendileri dünyayı karartıyor

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

NTV'de yer alan habere göre; mahalle apar topar tahliye edildi, çevre sakinleri "bugüne kadar böyle bir olayın hiç yaşanmadığını" söyledi. Yapılan kontrollerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Tahliye edilen mahalleli evlerine geri dönerken, yetkililer, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve ihbarın kaynağının tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Dünya
İran savaşı ABD’yi vurdu: Avrupa’ya sevkiyatlar askıda
İran savaşı ABD’yi vurdu: Avrupa’ya sevkiyatlar askıda
ABD askerleri açlıkla karşı karşıya! Savaş gemilerinde erzak krizi
ABD askerleri açlıkla karşı karşıya! Savaş gemilerinde erzak krizi
“Savaş için para var, halk için yok!” Mamdani ABD yönetimini hedef aldı
“Savaş için para var, halk için yok!” Mamdani ABD yönetimini hedef aldı