Papa'dan liderlere ağır eleştiri: Savaşın efendileri dünyayı karartıyor

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa 14. Leo, Afrika turunun önemli duraklarından biri olan Kamerun’da yaptığı konuşmada uluslararası topluma çarpıcı mesajlar verdi. Ülkede yıllardır süren çatışmalara değinen Papa, mevcut küresel tabloyu “bir avuç tiranın yön verdiği ve giderek daha fazla yıkıma sürüklenen bir dünya” sözleriyle tanımladı.

Başkent Yaoundé’de düzenlenen ayin ve temaslar sırasında konuşan Papa, özellikle savaş politikalarına ağır eleştiriler yöneltti. Küresel liderlerin silahlanma yarışına milyarlarca dolar ayırdığını vurgulayan Papa, bu kaynakların yoksulluk, açlık ve iklim kriziyle mücadele için kullanılmadığını belirtti. “İnsanlığın kurtuluşu için ayrılması gereken kaynaklar, yıkımın finansmanına dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

"İNANCIN TEMELİ BARIŞTIR"

Papa Leo, dini referansların savaşlara gerekçe yapılmasına da açık bir dille karşı çıktı. İnancın barışın temeli olması gerektiğini söyleyen Papa, “Hiçbir kutsal metin, hiçbir dua, masumların kanını meşrulaştıramaz” dedi. Daha önce yaptığı açıklamalara atıfla, “Tanrı, elleri kana bulanmış liderlerin dualarını kabul etmez” sözlerini yineledi.

Konuşmasında Kamerun’daki yaklaşık on yıldır süren ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç çatışmalara özel bir parantez açan Papa, taraflara diyalog çağrısında bulundu. Siyasi aktörleri “savaşın efendileri” olarak nitelendiren Papa, kalıcı barış için uluslararası toplumun daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

TRUMP'A MESAJ MI?

Papa’nın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik eleştirilerinin hemen ardından gelmesiyle de dikkat çekti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Papa’nın “suçla mücadelede zayıf” olduğunu ve “dış politikada kötü bir duruş sergilediğini” öne sürmüştü. Vatikan’dan bu sözlere doğrudan yanıt verilmezken, Papa’nın Kamerun’daki sert tonu, dolaylı bir mesaj olarak yorumlandı.