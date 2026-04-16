Papa'dan liderlere ağır eleştiri: Savaşın efendileri dünyayı karartıyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Afrika turu kapsamında bulunduğu Kamerun’da yaptığı açıklamalarla küresel gündemi sarstı. Savaşlara milyarlar harcayan liderleri hedef alan Papa, dünyayı “bir avuç tiranın harap ettiği” bir yer olarak nitelendirirken, dini söylemlerin çatışmaları meşrulaştırmak için kullanılmasına da sert tepki gösterdi.

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa 14. Leo, Afrika turunun önemli duraklarından biri olan Kamerun’da yaptığı konuşmada uluslararası topluma çarpıcı mesajlar verdi. Ülkede yıllardır süren çatışmalara değinen Papa, mevcut küresel tabloyu “bir avuç tiranın yön verdiği ve giderek daha fazla yıkıma sürüklenen bir dünya” sözleriyle tanımladı.

ABD Küba için düğmeye bastı! Pentagon'da hazırlık iddiası gündemdeABD Küba için düğmeye bastı! Pentagon'da hazırlık iddiası gündemde

Başkent Yaoundé’de düzenlenen ayin ve temaslar sırasında konuşan Papa, özellikle savaş politikalarına ağır eleştiriler yöneltti. Küresel liderlerin silahlanma yarışına milyarlarca dolar ayırdığını vurgulayan Papa, bu kaynakların yoksulluk, açlık ve iklim kriziyle mücadele için kullanılmadığını belirtti. “İnsanlığın kurtuluşu için ayrılması gereken kaynaklar, yıkımın finansmanına dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

"İNANCIN TEMELİ BARIŞTIR"

Papa Leo, dini referansların savaşlara gerekçe yapılmasına da açık bir dille karşı çıktı. İnancın barışın temeli olması gerektiğini söyleyen Papa, “Hiçbir kutsal metin, hiçbir dua, masumların kanını meşrulaştıramaz” dedi. Daha önce yaptığı açıklamalara atıfla, “Tanrı, elleri kana bulanmış liderlerin dualarını kabul etmez” sözlerini yineledi.

Konuşmasında Kamerun’daki yaklaşık on yıldır süren ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç çatışmalara özel bir parantez açan Papa, taraflara diyalog çağrısında bulundu. Siyasi aktörleri “savaşın efendileri” olarak nitelendiren Papa, kalıcı barış için uluslararası toplumun daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

TRUMP'A MESAJ MI?

Papa’nın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik eleştirilerinin hemen ardından gelmesiyle de dikkat çekti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Papa’nın “suçla mücadelede zayıf” olduğunu ve “dış politikada kötü bir duruş sergilediğini” öne sürmüştü. Vatikan’dan bu sözlere doğrudan yanıt verilmezken, Papa’nın Kamerun’daki sert tonu, dolaylı bir mesaj olarak yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dünya
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
Evlilik teklifi aldığı tatilde trajik son: Genç fenomen villada ölü bulundu
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar