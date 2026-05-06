ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la savaşı sona erdirecek nihai anlaşma için "büyük ilerleme kaydedildiğini" açıklamasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmişken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından ortamı kızıştıracak bir duyuru yapıldı.

Trump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldü

ADB GÜÇLERİ, İRAN'IN PETROL TANKERİNİ VURDU

Yapılan açıklamada ABD güçlerinin, İran'a ait petrol tankerini Hürmüz Boğazı'nda vurduğunu duyurdu

CENTCOM'un sosyal medya X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"ABD güçleri, 6 Mayıs TSİ 16.00’da Umman Körfezi’nde faaliyet gösterirken, İran’daki bir limana doğru ilerlemeye çalışan İran bayraklı boş bir petrol tankerine yönelik abluka tedbirlerini uygulayarak gemiyi etkisiz hale getirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, M/T Hasna adlı gemiyi uluslararası sularda İran’daki bir limana doğru seyir halindeyken tespit etti. ABD güçleri gemiye birden fazla uyarıda bulundu ve İran bayraklı geminin ABD ablukasını ihlal ettiğini bildirdi.

Hasna mürettebatının tekrarlanan uyarılara uymaması üzerine, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinden havalanan ABD Donanması’na ait bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 20 mm topuyla açılan ateş sonucu tankerin dümeni devre dışı bırakıldı. Hasna artık İran’a doğru ilerlemiyor.

İran limanlarına giriş veya çıkış yapmaya çalışan gemilere yönelik ABD ablukası tam olarak yürürlükte kalmaya devam ediyor. CENTCOM güçleri, kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla kararlı ve profesyonel şekilde hareket etmeyi sürdürüyor"