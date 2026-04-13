Manisa’da traktör kanala yuvarlandı! 2 kadın yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, kırsal Sarıbey Mahallesi Maden Yolu mevkiinde, saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Ayşe Karakurt kontrolündeki traktör, seyir halindeyken ön sol lastiğinin yerinden fırlaması sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan traktör, yol kenarındaki kanala düştü.

TRAKTÖRDEKİ 2 KADIN YARALANDI!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Malatya’da feci kaza: 2 ölü 10 yaralı: Maden işçilerinin servisi devrildi

Sürücü ile traktörde yolcu olan Hatice Göktaş (37) yaralandı. Olay yerine intikal eden Karakurt ve Göktaş, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak kanaldan çıkarıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)