Malatya’da feci kaza: 2 ölü 10 yaralı: Maden işçilerinin servisi devrildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan bir servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Mustafa Özdemir yönetimindeki 44 S 7810 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yalova'da işçi servisi devrildi: 57 yaşındaki kadın işçi hayatını kaybettiYalova'da işçi servisi devrildi: 57 yaşındaki kadın işçi hayatını kaybetti

ARACIN İÇİNDE MADEN İŞÇİLERİ VARDI

Edinilen bilgiye göre, araçta maden işçileri bulunuyordu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de korkutan kaza! İşçi servisi ile minibüs çarpıştı: 3 yaralıOsmaniye'de korkutan kaza! İşçi servisi ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada Hamza Günay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Yücel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mustafa Özdemir ile birlikte Hulusi Altıkulaç, Hüseyin Kaya, Mehmet Gökçe, Mustafa Sarıkaya, Zafer Dereli, Bilal Keçeli, Turap Uçar, Halil İbrahim Altıkulaç ve Kaya Günay'ın da aralarında bulunduğu 10 yaralının tedavisine devam ediliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak