Malatya’da feci kaza: 2 ölü 10 yaralı: Maden işçilerinin servisi devrildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güvenç Mahallesi'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Mustafa Özdemir yönetimindeki 44 S 7810 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

ARACIN İÇİNDE MADEN İŞÇİLERİ VARDI

Edinilen bilgiye göre, araçta maden işçileri bulunuyordu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada Hamza Günay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise ambulanslarla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Yücel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mustafa Özdemir ile birlikte Hulusi Altıkulaç, Hüseyin Kaya, Mehmet Gökçe, Mustafa Sarıkaya, Zafer Dereli, Bilal Keçeli, Turap Uçar, Halil İbrahim Altıkulaç ve Kaya Günay'ın da aralarında bulunduğu 10 yaralının tedavisine devam ediliyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)