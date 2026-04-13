Tarih verildi: Denizlerde av yasağı başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarını korumak ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gırgır ve trol tekneleri için genel av yasağının 15 Nisan’da başlayacağını duyurdu. 31 Ağustos’a kadar devam edecek olan yasak dönemiyle deniz ekosisteminin korunması ve biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

ULUSLARARASI SULAR VE KIYI BALIKÇILIĞI İSTİSNASI

Bakanlık tarafından getirilen düzenlemeler kapsamında, Türk kara sularında yasak başlasa da gırgır ve trol tekneleri belirlenen kurallara uymak şartıyla uluslararası sularda avcılık faaliyetlerini sürdürebilecek. Öte yandan, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan, uzatma ağları ve çapari gibi yöntemleri kullanan küçük tekneler için avcılık dönem boyunca serbest kalmaya devam edecek.

TÜR BAZLI YASAK TAKVİMİ BELİRLENDİ

6/1 Numaralı Tebliğ doğrultusunda bazı su ürünleri için özel yasak dönemleri uygulanacak:

Kalkan: 15 Nisan - 15 Haziran

Karides (Uzatma ağları hariç): 15 Nisan - 31 Ağustos

Akivades, Kidonya, Deniztarağı, İstiridye: 15 Nisan - 31 Ağustos

Lambuka, Akya ve Sarıkuyruk: 15 Nisan - 15 Mayıs

Denizpatlıcanı: 1 Mayıs - 31 Ekim

Ahtapot: 15 Nisan - 31 Ekim

Mavi Yengeç: 1 Mayıs - 30 Eylül

YASAKLI ÜRÜNLER İÇİN 24 SAATLİK STOK SINIRI

Av yasağı süresince yasaklı ürünlerin satışı, nakli ve işlenmesi kesinlikle yapılamayacak. Yasak öncesinde avlanmış ve stokta bulunan ürünlerin satılabilmesi veya nakledilebilmesi için yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içinde ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurularak stok tespiti yaptırılması zorunlu kılındı. İzin alınmayan stok ürünlerinin ticareti yasa dışı kabul edilecek.

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ DENETİM

Özellikle geniş kıyı şeridi ve güçlü balıkçılık filosuyla öne çıkan İzmir gibi merkezlerde denetimler sıkılaştırılacak. Yasa dışı ve kayıt dışı avcılığı önlemek amacıyla; balıkçı barınakları, karaya çıkış noktaları, toptan/perakende satış yerleri ve yol güzergahlarında 7/24 esasına göre kontroller gerçekleştirilecek. (DHA)