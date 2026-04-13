Mezarlıklarda hırsızlık ve tahribat alarmı: 7/24 kamera dönemi başlıyor

İstanbul Valiliği; İBB, ilçe belediyeleri ve kaymakamlıklara gönderdiği talimatla mezarlıklarda hırsızlık ve tahribata karşı yeni bir dönem başlattı. Alınan karara göre, tüm mezarlık giriş-çıkışları ile kör noktalar 7/24 yüksek çözünürlüklü kameralarla izlenecek, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

İstanbul Valiliği; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların da aralarında bulunduğu ilgili kurumlara resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, mezarlıklarda meydana gelen hırsızlık vakaları ve tahribatlara karşı ivedilikle yeni tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

ARIZALI KAMERALAR İÇİN 60 GÜN SÜRE VERİLDİ

Valilik tarafından gönderilen talimat uyarınca, İstanbul genelindeki tüm ana mezarlık giriş ve çıkışları ile "kör nokta" olarak tabir edilen bölgelere 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak. Mevcut sistemlerdeki aksaklıklar için de takvim belirlendi: Gece görüş özelliği olmayan veya arızalı durumda bulunan kameralar, 60 gün içerisinde faal hale getirilecek.

Yeni düzenleme kapsamında kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca, mezarlıklarda aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması kurumların sorumluluğuna verildi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK, PARA CEZASI UYGULANACAK

Güvenlik önlemleri sadece teknolojik sistemlerle sınırlı kalmayacak. Kolluk kuvvetlerinin devriye faaliyetlerini titizlikle yürütmesi standsart hale getirilirken; zabıta ve kolluk birimlerinin denetimlerine ağırlık vermesi istendi. Yapılan denetimler sırasında Valilik talimatına aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde adli/idari işlemler başlatılacak.

Mezarlıkta 6 kişiye kanlı pusu! Çatışma çıktı: 1 kişi öldüMezarlıkta 6 kişiye kanlı pusu! Çatışma çıktı: 1 kişi öldü

"MEZARLIKLAR ASLİ GAYESİ DIŞINDA KULLANILAMAZ"

İstanbul Valiliği, ilgili kurumlara gönderdiği yazıda 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun’un "Korunma" başlıklı 2. maddesini de hatırlattı. Kanun maddesinde mezarlıkların dokunulmazlığı şu ifadelerle vurgulanıyor:

"Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Diyanet 3 bin 200 din görevlisi ilanı açtı
Diyanet 3 bin 200 din görevlisi ilanı açtı
Metal fabrikasında patlama: 1’i ağır 3 işçi yaralı
Metal fabrikasında patlama: 1’i ağır 3 işçi yaralı
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı
Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında 13 şüpheli için gözaltı kararı