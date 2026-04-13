Mezarlıklarda hırsızlık ve tahribat alarmı: 7/24 kamera dönemi başlıyor

İstanbul Valiliği; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların da aralarında bulunduğu ilgili kurumlara resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, mezarlıklarda meydana gelen hırsızlık vakaları ve tahribatlara karşı ivedilikle yeni tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

ARIZALI KAMERALAR İÇİN 60 GÜN SÜRE VERİLDİ

Valilik tarafından gönderilen talimat uyarınca, İstanbul genelindeki tüm ana mezarlık giriş ve çıkışları ile "kör nokta" olarak tabir edilen bölgelere 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri kurulacak. Mevcut sistemlerdeki aksaklıklar için de takvim belirlendi: Gece görüş özelliği olmayan veya arızalı durumda bulunan kameralar, 60 gün içerisinde faal hale getirilecek.

Yeni düzenleme kapsamında kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunlu kılındı. Ayrıca, mezarlıklarda aydınlatmanın yetersiz olduğu alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması kurumların sorumluluğuna verildi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK, PARA CEZASI UYGULANACAK

Güvenlik önlemleri sadece teknolojik sistemlerle sınırlı kalmayacak. Kolluk kuvvetlerinin devriye faaliyetlerini titizlikle yürütmesi standsart hale getirilirken; zabıta ve kolluk birimlerinin denetimlerine ağırlık vermesi istendi. Yapılan denetimler sırasında Valilik talimatına aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde adli/idari işlemler başlatılacak.

"MEZARLIKLAR ASLİ GAYESİ DIŞINDA KULLANILAMAZ"

İstanbul Valiliği, ilgili kurumlara gönderdiği yazıda 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun’un "Korunma" başlıklı 2. maddesini de hatırlattı. Kanun maddesinde mezarlıkların dokunulmazlığı şu ifadelerle vurgulanıyor:

"Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz."