Hüsamettin Cindoruk son yolculuğuna uğurlandı

Hüsamettin Cindoruk’un cenaze namazı için İstanbul Teşvikiye Camii’nde bir tören düzenlendi. Cenaze törenine katılan isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından Cindoruk’un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Uzun yıllar süren siyasi kariyerinde Meclis Başkanlığı, parti genel başkanlığı ve hukukçu kimliğiyle bilinen Cindoruk, burada toprağa verildi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933 İzmir doğumlu olan Hüsamettin Cindoruk, sadece bir hukukçu değil, Türk siyasetinin en fırtınalı dönemlerinin başrol oyuncusudur.

Yassıada savunmanı: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hüsamettin Cindoruk, 1960 darbesi sonrası Adnan Menderes ve DP yöneticilerini savunan en genç avukattı.

Siyaset hayatına Demokrat Parti gençlik kollarıyla başlayan Cindoruk, 1958 yılında Demokrat Parti'den ayrılarak Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Cindoruk, Yüksek Adalet Divanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı.

Demokratik siyasal yaşama dönüşle birlikte Adalet Partisi ve Demokratik Parti'de faaliyet gösteren Cindoruk'un 12 Eylül 1980 darbesiyle siyasi yaşamı bir kez daha sekteye uğradı.

Hüsamettin Cindoruk, 1983 yılında kurucusu olduğu Büyük Türkiye Partisi ile siyasetegeri döndü ancak yeni kurulan partiyi Milli Güvenlik Konseyi kapattı.

DYP BAŞKANLIĞI YAPTI

Cindoruk, aralarında Süleyman Demirel'in de bulunduğu dönemin siyasetçileriyle Zincirbozan'a gönderilenler arasındaydı. Darbe süreçlerinin ardından Hüsamettin Cindoruk 14 Mayıs 1985 tarihinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.

Cindoruk, Genel Başkanlık koltuğunu siyasi yasağının bitmesinin ardından Süleyman Demirel'e bıraktı. Hüsamettin Cindoruk, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.