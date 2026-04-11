Son dakika | Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

TBMM 17. Başkanı ve Milli Merkez Kurucusu Hüsamettin Cindoruk, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ARALIK AYINDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

93 yaşındaki siyasetçi, 25 Aralık 2025'te oksijen değerlerinin düşmesi üzerine Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştı. Cindoruk burada yoğun bakıma alınmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

CHP Lideri Özgür Özel, Cindoruk için şu mesajı paylaştı:

"Türk siyasetinin müstesna ismi, TBMM Başkanlığı ve vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Hüsamettin Cindoruk’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir ömrü hukuka, Meclis’in itibarına ve demokratik siyaset geleneğine adayan Sayın Cindoruk; makamların ağırlığını, emaneti taşımasını ve zamanı gelince devretmesini bilen bir devlet adamıydı. Genç yaşta hukukçu olarak başladığı yolculukta, darbe dönemlerinin gölgesine rağmen demokratik meşruiyetten yana duruş sergilemesi, hayatındaki en kıymetli izlerden biri olarak hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

1933 İzmir doğumlu olan Hüsamettin Cindoruk, sadece bir hukukçu değil, Türk siyasetinin en fırtınalı dönemlerinin başrol oyuncusudur.

Yassıada savunmanı: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Hüsamettin Cindoruk, 1960 darbesi sonrası Adnan Menderes ve DP yöneticilerini savunan en genç avukattı.

Siyaset hayatına Demokrat Parti gençlik kollarıyla başlayan Cindoruk, 1958 yılında Demokrat Parti'den ayrılarak Hürriyet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Cindoruk, Yüksek Adalet Divanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı.

Demokratik siyasal yaşama dönüşle birlikte Adalet Partisi ve Demokratik Parti'de faaliyet gösteren Cindoruk'un 12 Eylül 1980 darbesiyle siyasi yaşamı bir kez daha sekteye uğradı.

Hüsamettin Cindoruk, 1983 yılında kurucusu olduğu Büyük Türkiye Partisi ile siyasetegeri döndü ancak yeni kurulan partiyi Milli Güvenlik Konseyi kapattı.

DYP BAŞKANLIĞI YAPTI

Cindoruk, aralarında Süleyman Demirel'in de bulunduğu dönemin siyasetçileriyle Zincirbozan'a gönderilenler arasındaydı. Darbe süreçlerinin ardından Hüsamettin Cindoruk 14 Mayıs 1985 tarihinde Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.

Cindoruk, Genel Başkanlık koltuğunu siyasi yasağının bitmesinin ardından Süleyman Demirel'e bıraktı. Hüsamettin Cindoruk, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.