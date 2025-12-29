Hüsamettin Cindoruk kimdir? Hüsamettin Cindoruk'a ne oldu?

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hüsamettin Cindoruk'a ne oldu? Hüsamettin Cindoruk kimdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, hastaneye kaldırıldı.

HÜSAMETTİN CİNDORUK'A NE OLDU?

Hüsamettin Cindoruk, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cindoruk'un evindeyken rahatsızlandığı, bunun üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

92 yaşındaki Cindoruk'un tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü bildirildi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Tam adı Ahmet Hüsamettin Cindoruk'tur. 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğmuştur.

İlkokulu Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda, liseyi ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954 yılında mezun olmuş ve avukatlığa başlamıştır.

Siyasi kariyerine Demokrat Parti gençlik kollarında başlamış, 1958 yılında bu partiden ayrılarak Hürriyet Partisi kurucuları arasında yer almıştır.

27 Mayıs Darbesi'nden sonra Demokrat Parti yöneticilerinin yargılandığı Yassıada'da 18 eski milletvekilinin avukatlığını yapmıştır.

Yargılama sürecinde Yüksek Adalet Divanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay Balmumcu Sıkıyönetim Cezaevi'nde tutuklu olarak kalmıştır.

Hapisten çıktıktan sonra Adalet Partisi ve Demokratik Parti'de faaliyet göstermiş, 12 Eylül Darbesi ile birlikte siyasi yaşamının kesintiye uğramasının ardından, 1983 yılında Büyük Türkiye Partisi'nin kurucuları bulunmuştur.

SÜLEYMAN DEMİREL'LE ZİNCİRBOZAN'DA KALDI

Bu siyasi parti, kuruluşundan 15 gün sonra Millî Güvenlik Konseyi tarafından kapatılmış, Süleyman Demirel ve birlikte hareket ettikleri diğer isimlerin Zincirbozan Garnizonu'nda zorunlu ikamete tabi tutulmaları kararlaştırılmıştır. Burada 4 ay tutuklu kalmıştır.

14 Mayıs 1985 tarihinde Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçilmiş, genel başkanlığı siyasi yasağı biten Süleyman Demirel'e bırakmıştır.



1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmıştır. 17 Nisan 1993 günü, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü üzerine cumhurbaşkanlığını vekaleten üstlenmiş ve 16 Mayıs'a kadar bu görevi sürdürmüştür.

Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi genel başkanı olduğu dönemde partiden ayrılıp Demokrat Türkiye Partisi'ni kurmuştur.

16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Demokrat Parti 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, 3. turda 559 oy alarak partinin genel başkanlığına seçilmiş, partinin Anavatan Partisi'yle birleşme sürecinde etkin rol almıştır.



27 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmeye başlanan Onur Ödülü'nün ilkine layık görülmüştür.

17. dönem Samsun, 19. dönem Eskişehir milletvekilliği, 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve 1993 yılında vekâleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı yapmıştır.