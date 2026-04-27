Diyarbakır'da 10 ev suya gömüldü!

Diyarbakır'da 10 ev suya gömüldü!
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde etkisini gösteren yoğun yağışların ardından su seviyesi yükselen Ambar Barajı’nın kapakları açılınca, baraj suları kırsal Şerifoğulları Mahallesi'ne ulaştı. Daha önceden boşaltılan 10 ev sular altında kaldı.

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yağışlar, Ambar Barajı’ndaki su seviyesinin yükselmesine sebep oldu.

Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte gelen su, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 45 hane ve 161 nüfuslu kırsal Şerifoğulları Mahallesi’ne ulaştı.

10 EV SULAR ALTINDA KALDI!

Daha önceden boşaltılan 10 ev, kapakların açılmasıyla sular altında kaldı. Sular altında kalan evler, dronla görüntülendi.

“İNSANLAR ZAR ZOR TEMEL İHTİYAÇLARINI ALDI”

Mahallede ikamet eden Mahmut Aksoy (40), su altında kalan bazı evlerin mahkemelik olduğunu ifadesini kullanarak "Baraj yapıldıktan sonra birkaç defa uyarı yaptılar. Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sene yağışlar da çok oldu. İnsanlar zar zor temel ihtiyaçlarını aldı. Eşyaları, çatıları kaldı. Toplam 10 ev suyun altında kaldı" dedi.

Meteoroloji 'dikkatli olun' diyerek uyardı: Gök gürültülü sağanak ve çığ geliyorMeteoroloji 'dikkatli olun' diyerek uyardı: Gök gürültülü sağanak ve çığ geliyor

Aksoy, sözlerinin devamında "Bazı evler mahkemelik olduğu için daha parasını almadılar. Parasını vermiş olsalardı en azından çatıları falan alırdık. Keşif olacağı için malzemeler de suyun altında kaldı" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Marmara’daki 3 deprem neden 99 Depremi kadar yıkıcı olmadı? Bektaş’tan çarpıcı “sismik fren” açıklaması
Marmara’daki 3 deprem neden 99 Depremi kadar yıkıcı olmadı? Bektaş’tan çarpıcı “sismik fren” açıklaması
İçişleri'nin toplantısında Halk TV'den tek bir gazeteci yok! Seçilmiş 'Basın' buluşması mı?
İçişleri'nin toplantısında Halk TV'den tek bir gazeteci yok! Seçilmiş 'Basın' buluşması mı?
SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem
SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem