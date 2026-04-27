Diyarbakır'da 10 ev suya gömüldü!

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yağışlar, Ambar Barajı’ndaki su seviyesinin yükselmesine sebep oldu.

Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte gelen su, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 45 hane ve 161 nüfuslu kırsal Şerifoğulları Mahallesi’ne ulaştı.

10 EV SULAR ALTINDA KALDI!

Daha önceden boşaltılan 10 ev, kapakların açılmasıyla sular altında kaldı. Sular altında kalan evler, dronla görüntülendi.

“İNSANLAR ZAR ZOR TEMEL İHTİYAÇLARINI ALDI”

Mahallede ikamet eden Mahmut Aksoy (40), su altında kalan bazı evlerin mahkemelik olduğunu ifadesini kullanarak "Baraj yapıldıktan sonra birkaç defa uyarı yaptılar. Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sene yağışlar da çok oldu. İnsanlar zar zor temel ihtiyaçlarını aldı. Eşyaları, çatıları kaldı. Toplam 10 ev suyun altında kaldı" dedi.

Meteoroloji 'dikkatli olun' diyerek uyardı: Gök gürültülü sağanak ve çığ geliyor

Aksoy, sözlerinin devamında "Bazı evler mahkemelik olduğu için daha parasını almadılar. Parasını vermiş olsalardı en azından çatıları falan alırdık. Keşif olacağı için malzemeler de suyun altında kaldı" ifadelerini kullandı. (DHA)