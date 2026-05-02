Okullara tahsis edilecek yeni kadroyu Bakan Tekin duyurdu!

Okullara tahsis edilecek yeni kadroyu Bakan Tekin duyurdu!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından güvenlik önlemlerini yeniden ele alan Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeni tedbirleri uygulamaya hazırlanıyor. Bakan Yusuf Tekin, okullarda görev yapacak güvenlik personelinin özel eğitimli ayrı bir kadrodan oluşması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği için yeni adımların 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacağını açıkladı.

OKULLARA YENİ TEDBİRLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından gündeme gelen güvenlik önlemlerine, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başında yeni tedbirlerin ekleneceğini belirtti.

Memurlarnet'in haberine göre; Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, okullarda kolluk kuvveti görevlendirilmesinin geçici bir uygulama olduğunu vurguladı. Tekin, bu yöntemin kalıcı çözüm olmadığını belirterek, “Kalıcı bir çözüm değil.” dedi.

YENİ KADROYU DUYURDU

Tekin, okullarda görev yapacak güvenlik personelinin özel eğitim alması gerektiğini ifade etti. Bakanlık olarak bu konuda ayrı bir yapılanmayı savunduklarını söyleyen Tekin şunları ifade etti:

“Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz.”

Tekin, bu alanda görev yapacak kişilerin çocuklarla iletişim, okul ortamı ve güvenlik hassasiyeti konusunda özel olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, “Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir içimde yetişen bir ekip olsun.” ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

