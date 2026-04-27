Ali Kaya'nın iddianamesinde 'yetki' karmaşası: Mahkemeler topu birbirine attı! Son karar Yargıtay'da

Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında "uyuşturucu" iddiasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul'dan "yetkisizlik" kararıyla Bodrum'a gönderilmişti. Bodrum mahkemesi, "yetkisizlik" kararı vererek iddianameyi tekrar İstanbul'a gönderdi. İki mahkeme arasındaki "yetki" uyuşmazlığını ise, dosya kesinleştiğinde Yargıtay çözecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla hazırlanan iddianame, daha önce gönderildiği İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "yetkisizlik" kararıyla Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

BODRUM'DAN "KARŞI YETKİSİZLİK" HAMLESİ

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı incelemede, iddianamede; iddia edilen suçun Bodrum'da işlendiğine dair bir anlatım olmadığı ve tüm usuli işlemlerin de İstanbul'da yapılmış olması nedeniyle dosyada "yetkisizlik" kararı verdi.

Mahkeme, bu nedenle yargılama yetkisinin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu belirterek, dosyayı yeniden İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "karşı yetkisizlik" kararında ayrıca Ali Kaya'nın da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

YETKİLİ MAKAMI YARGITAY BELİRLEYECEK

Mahkeme, oluşan yetki uyuşmazlığının çözülmesi için de yargılama sonucunda verilen kararın kesinleşmesinin ardından, merci tayini (yetkili makamın belirlenmesi) için dosanın Yargıtay'a gönderilmesine karar verdi.

ekran-goruntusu-2026-04-27-223219.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

