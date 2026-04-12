Sedat Kaya

Galatasaray'da bu sonucun tek sorumlusunu açıkladı

Galatasaray’da bu sonucun tek bir adresi varsa, o da kenar yönetimidir.
Adı da bellidir: Okan Buruk.
Bir teknik direktör bazen sahaya çıkar, bazen de sözleriyle maçı başlatır.
Bu kez olan tam olarak buydu.
Göztepe galibiyetinin ardından yapılan o gereksiz açıklamayla, farkında olmadan rakibini uyandırdı.
Kocaelispor’u sadece sahaya değil, adeta bir hınçla, bir reaksiyonla çıkardı.
Sen teknik direktörsün arkadaş.
Rakip takımın başkanına laf yetiştirmek senin işin değil.
Senin işin, kulübende susup sahada konuşturmaktır.
Ama sen ne yaptın?
Maçtan önce ateşi yaktın.
Normal şartlarda Selçuk İnan, takımını bu kadar motive edemezdi.
Ama senin sözlerin, soyunma odasında bir cümleye dönüştü:
“Bize saygısızlık yapıldı.”
İşte futbol böyle bir oyundur.
Bazen taktik değil, bir cümle belirler sonucu.
İkinci yarıda sahaya çıkan Kocaelispor, sadece futbol oynamadı; cevap verdi.
Ve o cevap, tabelaya yazıldı.
Şimdi tablo ortada:
Dört puanlık fark eridi. İkiye düştü.
Fenerbahçe umutlandı.
Trabzonspor yeniden hesap yapmaya başladı.
Özellikle Fenerbahçe için artık tablo çok net:
Kendi sahanda seni yenerse, sadece maçı değil, zirveyi de alıyor.
Futbol bazen sahada kaybedilmez.
Bir cümlede kaybedilir.
Ve bu gece Galatasaray, o cümlenin kurbanı oldu.
Bravo Okan Buruk. Eserinle iftihar edebilirsin.
Maç mı?
İlk yarıda Galatasaray oyunun hakimiydi. Soğukkanlı, özgüvenli ama temkinliydi. Son haftalarda mesele iyi futbol değil, sonuçtur. Sarı Kırmızılılar Sane'nin golüyle o sonuca da ulaştı.
Ama ikinci yarı.
Bambaşka bir Kocaelispor çıktı sahaya. Her alanda bastı, zaman zaman Galatasaray'ı sahasından çıkarmadı. Tayfur, Can ve Petkoviç oyuna girdikten sonra ipleri eline aldı.
Petkoviç ile beraberliği buldu, Agyei'nin şutu direkten dönmese az daha maçı da kazanıyordu.
1-1'lik beraberlik Galatasaray için büyük kayıp oldu.
Şimdi son beş haftaya sadece iki puan önde giriyor.
Artık şampiyonluk cepte değil.
Okan Buruk şapkayı önüne koy artık.
Senin işin, kulübende susup sahada konuşturmak.
İki maçta Kocaelispor'a beş puan verdin.
Bunun hesabını önce kendine ver.

