Yarım milyarlık Rus yatı ABD ablukası dinlemedi

ABD’nin yaptırım listesinde bulunan bir Rus oligarka ait 500 milyon dolarlık mega yat, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukaya rağmen sorunsuz bir şekilde geçiş yaptı.

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı deniz ablukası, Hürmüz Boğazı’nda bir Rus mega yatını durduramadı. Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 142 metrelik “Nord” isimli gemi, boğazdan başarıyla geçti.

Putin’den sürpriz “Hamaney mesajı” açıklaması: İçeriği gizli kaldı!Putin’den sürpriz “Hamaney mesajı” açıklaması: İçeriği gizli kaldı!

RUS OLİGARKA AİT MEGA YAT

Denizcilik takip platformu MarineTraffic verilerine göre, perşembe akşamı Dubai’den ayrılan yat, önceki gün gece saatlerinde Hürmüz Boğazı’nı geçerek Maskat yönüne doğru ilerledi. Yatın daha sonra İran’a ait Larak Adası açıklarından geçtiği belirtildi. Söz konusu geminin, yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder Alexey Mordashov’a ait olduğu ve yaklaşık 500 milyon dolar değerinde bulunduğu ifade ediliyor.

Gerekçe İran savaşı: Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındıGerekçe İran savaşı: Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı

ABLUKAYA RAĞMEN GEÇİŞLER SÜRÜYOR

İran ve ABD arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesiyle birlikte, Hürmüz Boğazı’nda son 24 saatte en az yedi geminin geçiş yaptığı açıklandı. Daha önce ise Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin, boğazdan gizlice geçmeye çalışan iki gemiyi alıkoyduğu bildirilmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Dünya
Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği zırhlı araçlar Kuzey Kore'de müzelik oldu
Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği zırhlı araçlar Kuzey Kore'de müzelik oldu
First Lady Trump ünlü sunucunun kovulmasını istedi: Gereğini yapın
First Lady Trump ünlü sunucunun kovulmasını istedi: Gereğini yapın