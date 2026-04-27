Yarım milyarlık Rus yatı ABD ablukası dinlemedi

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı deniz ablukası, Hürmüz Boğazı’nda bir Rus mega yatını durduramadı. Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 142 metrelik “Nord” isimli gemi, boğazdan başarıyla geçti.

RUS OLİGARKA AİT MEGA YAT

Denizcilik takip platformu MarineTraffic verilerine göre, perşembe akşamı Dubai’den ayrılan yat, önceki gün gece saatlerinde Hürmüz Boğazı’nı geçerek Maskat yönüne doğru ilerledi. Yatın daha sonra İran’a ait Larak Adası açıklarından geçtiği belirtildi. Söz konusu geminin, yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder Alexey Mordashov’a ait olduğu ve yaklaşık 500 milyon dolar değerinde bulunduğu ifade ediliyor.

ABLUKAYA RAĞMEN GEÇİŞLER SÜRÜYOR

İran ve ABD arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesiyle birlikte, Hürmüz Boğazı’nda son 24 saatte en az yedi geminin geçiş yaptığı açıklandı. Daha önce ise Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin, boğazdan gizlice geçmeye çalışan iki gemiyi alıkoyduğu bildirilmişti.