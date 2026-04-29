Beşiktaş Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı
TFF Süper Lig'de 33. haftanın programını açıkladı. Dev derbinin de tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 33. hafta maç programını duyurdu.
TÜM MAÇLAR AYNI GÜN AYNI SAATTE
33. haftada karşılaşmalar 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Şampiyonluk ve küme düşme hattındaki mücadelelerin aynı anda gerçekleşmesi için TFF tüm maçların cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.
İŞTE PROGRAM:
BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR DERBİ HEYECANI
Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar, taraftarı önünde güçlü rakibini yenerek moral bulmak isterken, Bordo-Mavililer ise deplasmanda alacağı galibiyetle Avrupa kupaları yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.
9 MAYIS CUMARTESİ
- 20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa
- 20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
- 20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor
- 20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor
- 20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor
- 20.00 Göztepe - Gaziantep FK
- 20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
- 20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor
- 20.00 Beşiktaş - Trabzonspor