Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 33. hafta maç programını duyurdu.

TÜM MAÇLAR AYNI GÜN AYNI SAATTE

33. haftada karşılaşmalar 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Şampiyonluk ve küme düşme hattındaki mücadelelerin aynı anda gerçekleşmesi için TFF tüm maçların cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

İŞTE PROGRAM:

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR DERBİ HEYECANI

Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar, taraftarı önünde güçlü rakibini yenerek moral bulmak isterken, Bordo-Mavililer ise deplasmanda alacağı galibiyetle Avrupa kupaları yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.

9 MAYIS CUMARTESİ