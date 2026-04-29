5 hakeme soruşturma: VAR hakemleri maç sonuçlarına tesir etmiş

İtalya'da maç sonuçlarına etki edildiği iddiasıyla hakem camiasından 5 isme soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

İtalya birinci (Serie A) ve ikinci (Serie B) futbol liglerinde son iki sezondaki bazı maçların sonuçlarına etki edildiği şüphesiyle Milano Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakem camiasından 5 kişi hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde hakem ve video yardımcı hakem (VAR) atamalarında müsabaka sonuçlarına tesir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada kapsamında hakem camiasından 5 kişi hakkında incelendiği, bu kişiler arasında herhangi bir kulüp yöneticisinin yer almadığı bildirildi.

INTER'İN MEMNUN OLDUĞU HAKEMLERİ ATAMA SUÇLAMASI

Serie A ve Serie B Hakemlerini Atama Kurulunun başındaki eski hakem Gianluca Rocchi, VAR gözlemcisi Andrea Gervasoni, VAR hakemi Luigi Nasca, yardımcı VAR hakemi Rodolfo Di Vuolo ve VAR hakemi Daniele Paterna'nın, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında oynanan 3 Serie A, 1 Serie B ve 1 İtalya Kupası maçında, yapılan hakem atamaları ve VAR kararlarıyla müsabaka sonucuna etki etmekten incelendiği belirtildi.
Soruşturmayla ilgili çıkan ilk haberlerde ise Rocchi'nin bazı VAR kararlarını etkilemeye çalışmak ve Inter'in "memnun olduğu hakemleri" mavi-siyahlıların müsabakalarına atamakla suçlandığı iddia edildi.
İtalyan Hakemler Birliği (AIA), soruşturma dosyasındaki Rocchi'nin yerine Dino Tommasi'yi sezon sonuna kadar geçici hakem atama sorumlusu olarak atadı.
Öte yandan İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Luciano Bonfiglio, İtalya Futbol Federasyonuna kayyum atanması gibi durumun olup olmadığına yönelik sorulara, kayyum atanması gerek duyulmadığı yanıtını verdi. (AA)

