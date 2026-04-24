Mustafa Çulcu hakemin koruduğu futbolcuyu açıkladı

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor-Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ı sert bir dille eleştirdi.

Atilla Karaoğlan'ın ya maça iyi hazırlanamadığını ya da kafasının karışık olduğunu belirten Çulcu, Sabah'taki yazısında "Maçın başında Samsunsporlu oyuncuların rakibi oynatmamak üzere yaptığı taktik faulleri çözemedi" dedi.

"NET İKİNCİ SARIDAN KIRMIZIYDI"

Çulcu, şöyle devam etti:

"13'te Samsunspor penaltı bekledi, devam kararı doğru. 26'da topsuz alanda Drongelen tek kol çekerek Onuachu'yu indirdi, sarı ve frikikti ama hakem sözlü ikazla geçiştirdi. Sarısı olan Coulibaly'nin 28'de Zubkov'a yandan dirseği net ikinci sarıdan kırmızıydı! Holse'nin ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması modern hakemliğin aksine aciz, idareci hakemlik modelinden başka bir şey değildir. 47'de Trabzonspor, 67'de Samsunspor penaltı beklediler, devam kararları doğru. 68'de kaleci Onana'ya kontrolsüz faul yapan önceden de sarısı olan Ndiaye'ye çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. Hakem ilk anda çözemedi, muhtemelen kulağına gelen üfleme ile doğruyu buldu. Pina'yı sürekli faullerle durdurmaya çalışan Holse maçta hakemin korumasındaydı. Maçın 90 dakikalık bölümü 6 sarı, 1 kırmızı ve 34 faulle tamamlandı.

Karaoğlan'ın performansı bize neden ülkemizde derbi yönetemediğini ve UEFA'da kategori yükselemediğini gösteriyor."