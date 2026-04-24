Spor Bakanı Bak neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Aslanvadi Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmayla Fenerbahçelileri kızdırmıştı.

Spor Bakanı Bak’tan derbiye 3 gün kala Fenerbahçe’yi kızdıran Galatasaray açıklaması

Bak, törende şunları söylemişti:

"İnşallah bu da Türk sporu için önemli bir yatırım. Hep beraber bu tesisin tamamlanması için beraber çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Genç şampiyonlar için başarılar diliyoruz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Milli takımlarımıza başarılar diliyoruz. Türk Sporu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Buradan da milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Her şey Türkiye için, büyüyen, gülüşen, güçlü Türkiye için diyorum. Tekrar tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Enerji lazım, heyecan lazım.”

Bakanın bu konuşması özellikle Fenerbahçelilerin büyük tepkisini çekti.

ŞAMİL TAYYAR'A ANLATTI

Bakan Bak, sözleriyle ilgili Şamil Tayyar'ın sorusunu yanıtladı. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’la görüştüm, tartışmaya ve tepkilere yol açan ifadelerini sordum.

Dedim:

“TT olmuşsunuz, herkes sizi konuşuyor, ayrıca çok tepki var, lig devam ederken şampiyon cimbom demeniz eleştiriliyor”

Öncelikle yanlış anlaşıldığını söyledi.

Türk takımlarının Avrupa’daki başarılarını överken, CEV Kupası Şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımının başarısına gönderme yaparak “Şampiyon Cimbom” dediği anlattı.

“Bu sözünüz süper lig rekabetiyle ilişkilendiriliyor” diye tekrar hatırlattığımda, kesinlikle ifadesinin ligle ilgili olmadığını ve sözlerinin çarpıtıldığını belirtti.

Kanaatime gelince.

Konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde haklı olabilir.

Ancak.

Bir spor bakanı, en sert rekabetin yaşandığı futbol dünyasında mikrofona geçiyorsa, her kelimeye, ses tonuna, yüzündeki her mimik ve jeste farklı anlamlar yüklenebileceğini bilerek hareket etmek durumundadır.

Hele heyecanla, yüksek sesle konuşuluyorsa, bu özen ve dikkat ihtiyacı daha da artar.

Sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürür, siyasette tek yanlış bütün doğruları götürür.

Bakanımızın spor camiasıyla bir araya gelerek konuşmasına açıklık getirmesi, gerekirse özür dileyerek düzeltme yapmasında fayda olduğunu düşünüyorum.

Naçizane…