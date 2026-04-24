Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı’na katılım sağlayacak.

Türkiye’nin uluslararası spor sahnesindeki konumunu güçlendirmesi beklenen bu program, İstanbul Park pistinin geleceği ve büyük organizasyonun takvimi açısından belirleyici bir rol oynuyor.

TÜRKİYE VE FORMULA 1 ANLAŞTI

Formula 1 ile Türkiye resmi olarak anlaşma sağladı.

F1’in İstanbul’a geleceği, cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15.00’te anlaşmayı duyuracağı ifade edildi.

FORMULA 1 GERİ DÖNÜYOR

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek lansman, Formula 1’in Türkiye’ye uzun vadeli dönüşünün resmen ilan edileceği bir etkinlik olacak. Toplantıda, 2024 yılı içinde yürütülen İstanbul Park ihale süreci ile bu kapsamda ortaya konan “2026’da F1’i yeniden İstanbul’a getirme” hedefi doğrultusunda atılan somut adımlar detaylı şekilde değerlendirilecek.

Programa ayrıca, Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’nin de katılması bekleniyor. Domenicali’nin, organizasyonun küresel boyutu ile Türkiye arasında kurulan stratejik iş birliğine ilişkin önemli mesajlar vermesi öngörülüyor.

EN SON 2021 YILINDA YAPILDI

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, son olarak 8-10 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlendi. Pandemi nedeniyle takvimde yapılan revizyonların ardından Türkiye yeniden organizasyona ev sahipliği yaparken, yarışın galibi Valtteri Bottas oldu. Mercedes-AMG Petronas Formula One Team adına piste çıkan Bottas, başarılı performansıyla damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.