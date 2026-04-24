Beşiktaş Fenerbahçe derbisine karaborsa operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan futbol müsabakası için karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekiplerinin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, karaborsa bilet satışı ve bilişim suçlarına yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 1'inin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMADA NELER OLDU?

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüyle yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2025'te, Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise uzun bir süre sistemde satışının yapılamadığı belirlenmiş, bunları satın almak isteyenlerin Passolig sistemine erişemediği, bu süreçte şüphelilerin de sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı tespit edilmişti.
Şüphelilerin, aldıkları bu biletlerin bir kısmını müsabaka öncesi stadyum çevresinde, bir kısmını internet üzerinden Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında sattıkları anlaşılmış, biletlerin satın alındığı banka ve kredi kartı sahiplerine yönelik çalışma sonucunda da aynı internet bağlantısı ve kart bilgileriyle toplu şekilde maç bileti satın alan şüpheliler ortaya çıkarılmıştı.
Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında "bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından verilen gözaltı kararının ardından 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 zanlı gözaltına alınmıştı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

