Erzurumspor'a bunu neden yaptılar: Fenerbahçe de görmedi

TFF 1. Lig'de sezon bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Erzurumspor'a kutlama mesajları yağdı. Ancak görmeyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de yer alması dikkat çekti.

Erzurum Pusula'dan Şeyma Tahir'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Konyaspor, mesajlarıyla Erzurumspor’u tebrik etti.

Fenerbahçe, Başakşehir, Göztepe, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kasımpaşa SK, Kayserispor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük takımlarının resmi ve sosyal medya hesaplarında herhangi bir açıklama yer almadı.

AMEDSPOR DA KUTLAMADI

Erzurumspor'la ilgili Amedspor, Vanspor ve Iğdırspor’un tebrik mesajı yayımlamaması dikkat çekti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bodrum FK, Pendikspor, Ümraniyespor, Hatayspor, Esenler Erokspor, Arça Çorum FK, Sakaryaspor, Adana Demirspor , Bandırmaspor, Özbelsan Sivasspor, İstanbulspor, Boluspor, Serikspor, Manisa FK, Ankara Keçiörengücü, Sarıyer takımları resmi sosyal medya hesaplarından kutlayan kulüpler oldular.