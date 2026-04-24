Mustafa Çulcu: Yasin Kol cirit atıyor! Evde oturup çekirdek çitlerken!

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanmasına tepki gösterirken, FIFA kokartlı hakemlere "Hiç mi utanç duymuyorsunuz" dedi.

Mustafa Çulcu, Sabah'taki habere göre; "Başta hafta sonu Yunanistan derbisini yöneten Elit hakem Halil Umut Meler olmak üzere tüm FIFA hakemlerine o kokartları göğsünüzde aksesuar olarak mı taşıyor, kendinizi hiç mi sorgulamıyor ve bu durumdan hiç mi utanç duymuyorsunuz diye soruyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜKEMMEL MAÇLAR MI YÖNETTİ?"

Çulcu, şöyle devam etti:

"7 FIFA kokartlı hakem evde oturup çekirdek çitlerken FIFA olmayan Kol derbilerde cirit atıyor! Helal olsun Kol'a.Kol'un bugüne kadar ki performansına baktığımızda ise mükemmel maçlar yöneterek mi bu derbilerin değişmez ismi oldu? İşte bu konu tartışılır.

Hakemliğimizin temel sorunlarını çözmek istiyorsak önce buradan başlamalıyız. Genç hakemler yetiştiriyoruz, cilalı sunumları ile yola çıkanların, bu algı ile göz boyayanların geldiği nokta maalesef acınası bir durum.

İki sezon önce bir alt lige düşmüş, yabancı dil ve atletizm sorunları yaşayan bir hakem, maçları zaman zaman kendi kuralları ile bazen iki-üç topla oynatma özgürlüğü olan, görmediği halde 35-40 metreden majör kararlar verebilen, notu düşük olmasına rağmen ertesi gün maç alabilen, düşük notu veren gözlemcinin 1-1.5 ay dinlendirilmesine ortam hazırlayanlara muhtaç olmak!

Son iki yılda FIFA kokartı olmayan hakemi, eleştiri bombardımanına tutulan ve kabul görmeyen performanslarına rağmen 'derbi kralı' yapmak!"