Sinan Engin Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Sinan Engin, Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucuna dair tahminde bulundu.

Süper Lig’in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek.
26 Nisan Pazar günü oynanacak derbi, saat 20.00’de başlayacak.
Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olan derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 15 kırmızı kart ve 142 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 10, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda iki, Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred ve Mert Hakan Yandaş gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasında 7 sarı kart çıktı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerden Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi sarı kartla cezalandırıldı.
Galatasaray'da ise Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye sarı kart gösterildi.

SİNAN ENGİN’DEN DERBİ TAHMİNİ

Sinan Engin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucuna dair tahminde bulundu.
‘’Galatasaray kazanır’’ diyen Sinan Engin, sarı-kırmızılıların sahadan 3 puanla ayrılacağını dile getirdi.

PFDK acımadı: Süper Lig'den 11 kulübe ceza yağdı
Mustafa Çulcu: Yasin Kol cirit atıyor! Evde oturup çekirdek çitlerken!