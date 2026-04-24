Galatasaray'dan Osimhen savunması: Edin Dzeko'yu örnek verdi

Fenerbahçe’nin Victor Osimhen’in kolundaki koruyucu ekipman için TFF’ye başvurması sonrası Galatasaray’dan savunma geldi. Galatasaray, ekipmanın tamamen yumuşak ve güvenli olduğunu, Edin Dzeko’nun kullandığından daha esnek olduğunu savundu.

Fenerbahçe, Victor Osimhen’in kolundaki koruyucu donanımın sertliği nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaptı.
Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.

GALATASARAY SAVUNMA YAPTI

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Osimhen iddiası sonrası harekete geçti.
Habertürk’teki habere göre; Sarı-kırmızılı yetkililer, ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurguladı.
Galatasaray, koldaki koruyucu sert tabakanın tamamen yumuşak bir dokuyla kaplandığını ifade etti.
Ekipmanda kullanılan materyalin, Osimhen’in yüzündeki maske ile benzer standartlarda ve güvenli olduğunu belirtti.

EDIN DZEKO ÖRNEĞİ

Galatasaraylı yetkililer, ekipmanın geçen sezon Edin Dzeko’nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunarak, oynamasına engel hiçbir durumun bulunmadığını aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Sinan Engin Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Sinan Engin Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
PFDK acımadı: Süper Lig'den 11 kulübe ceza yağdı
PFDK acımadı: Süper Lig'den 11 kulübe ceza yağdı
Mustafa Çulcu: Yasin Kol cirit atıyor! Evde oturup çekirdek çitlerken!
Mustafa Çulcu: Yasin Kol cirit atıyor! Evde oturup çekirdek çitlerken!