Galatasaray'dan Osimhen savunması: Edin Dzeko'yu örnek verdi

Fenerbahçe, Victor Osimhen’in kolundaki koruyucu donanımın sertliği nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaptı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.

GALATASARAY SAVUNMA YAPTI

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Osimhen iddiası sonrası harekete geçti.

Habertürk’teki habere göre; Sarı-kırmızılı yetkililer, ekipmanın sporcu sağlığına zarar vermediğinden emin olduklarını vurguladı.

Galatasaray, koldaki koruyucu sert tabakanın tamamen yumuşak bir dokuyla kaplandığını ifade etti.

Ekipmanda kullanılan materyalin, Osimhen’in yüzündeki maske ile benzer standartlarda ve güvenli olduğunu belirtti.

EDIN DZEKO ÖRNEĞİ

Galatasaraylı yetkililer, ekipmanın geçen sezon Edin Dzeko’nun kolunda kullandığı koruyucudan çok daha yumuşak ve esnek olduğunu savunarak, oynamasına engel hiçbir durumun bulunmadığını aktardı.