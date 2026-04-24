Süper Lig maçı bedava oldu

Süper Lig’in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü Kayserispor’un sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edeceği maç öncesi kritik bir karar alındı.

Kayseri’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin biletlerinin ücretsiz olacağı duyurulurken, stadyuma girişte Passolig şartının da aranmayacağı açıklandı.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

Kayserispor’un daha önce biletlerin 38 TL’den satışa sunulması sonrası Kayseri Valiliği devreye girerek mahalle muhtarlarına resmi bir davet yazısı yolladı.

Gönderilen yazıda, genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşların Passolig zorunluluğu aranmadan maça katılabileceği ifade edildi.

Valiliğin çağrısı sonrası harekete geçen mahalle muhtarları, maça gitmek isteyen vatandaşların listesini oluşturmaya başladı.

Ayrıca taraftarların otobüslerle stadyuma götürüleceği de ifade edildi.

MAÇIN HAKEMİ HASOVA

Kayserispor-Çaykur Rizespor maçında hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.

Hasova’nın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yapacak.

Kayserispor, ligde topladığı 23 puanla küme düşme hattında 17. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 37 puanla 8. sırada yer alıyor.