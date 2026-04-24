Arda Güler’in kaçıracağı maçlar belli oldu

Kariyerine La Liga devi Real Madrid’de devam eden Arda Güler, uyluk kasından sakatlandı ve sezonu kapattı.

Milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası’na yetişip yetişemeyeceği ise merak konusu olmuştu.

MONTELLA TELEFON AÇTI

Sabah’ta yer alan habere göre; A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlık haberini alır almaz Arda Güler’e telefon açtı.

İtalyan teknik adam, Arda’yı arayan ilk isim oldu.

RAPORLARI İSTEDİ

Vincenzo Montella’nın milli futbolcuya durumunu sorduğu ve moralini bozmamasını istediği ifade edildi.

Ayrıca A Milli Takım teknik heyeti de Real Madrid cephesiyle irtibata geçerek Arda’nın raporlarını kendilerini yollamasını talep etti.

HAZIRLIK MAÇLARINDA OYNAMAYACAK

Arda Güler’in 14 Haziran’da Avustralya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası maçına kadar hazır olması bekleniyor.

Milli futbolcunun turnuva öncesi hazırlık maçlarında ise riske atılmayacağı aktarıldı.