Arda Güler’in kaçıracağı maçlar belli oldu

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler’den kötü haber geldi. Arda Güler’in sezonu kapatması, 2026 Dünya Kupası öncesi büyük endişe yarattı. Bu sezon başka maçta sahaya çıkması beklenmeyen Arda’nın sakatlık durumu netleşti.

Kariyerine La Liga devi Real Madrid’de devam eden Arda Güler, uyluk kasından sakatlandı ve sezonu kapattı.
Milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası’na yetişip yetişemeyeceği ise merak konusu olmuştu.

MONTELLA TELEFON AÇTI

Sabah’ta yer alan habere göre; A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlık haberini alır almaz Arda Güler’e telefon açtı.
İtalyan teknik adam, Arda’yı arayan ilk isim oldu.

RAPORLARI İSTEDİ

Vincenzo Montella’nın milli futbolcuya durumunu sorduğu ve moralini bozmamasını istediği ifade edildi.
Ayrıca A Milli Takım teknik heyeti de Real Madrid cephesiyle irtibata geçerek Arda’nın raporlarını kendilerini yollamasını talep etti.

HAZIRLIK MAÇLARINDA OYNAMAYACAK

Arda Güler’in 14 Haziran’da Avustralya ile oynanacak 2026 Dünya Kupası maçına kadar hazır olması bekleniyor.
Milli futbolcunun turnuva öncesi hazırlık maçlarında ise riske atılmayacağı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Süper Lig maçı bedava oldu
Süper Lig maçı bedava oldu
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber: Ne olursa olsun oynamak istiyorum
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber: Ne olursa olsun oynamak istiyorum
Beşiktaş Fenerbahçe derbisine karaborsa operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Beşiktaş Fenerbahçe derbisine karaborsa operasyonu: 5 kişi tutuklandı