Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi müjdeli haber: Ne olursa olsun oynamak istiyorum

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Takımın yıldız oyuncusu Marco Asensio, sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte antrenmanlara başladı.

İspanyol yıldızın Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

‘’NE OLURSA OLSUN OYNAMAK İSTİYORUM’’

Takvim Gazetesi’nde yer alan habere göre; Asensio’nun bu kritik görüşmede hocasına, "Galatasaray ile oynanacak derbi bizim için çok önemli. Şampiyonluk yarışı adına ya tamam ya devam maçı. Tam hazır değilim ama takımım için ne olursa olsun oynamak istiyorum" dediği ifade edildi.

TÜM PLANLAR ASENSIO ÜZERİNE

Bu sözler sonrası Tedesco’nun dev derbi için planlarını Marco Asensio’nun üzerine kurduğu belirtildi.

Teknik heyetin yıldız oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ettiği ve derbiye kadar özel bir program uyguladığı aktarıldı.

MAÇ KADROSUNDA OLACAK

Antrenmanlara başlayarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Asensio’nun, derbi gününe kadar takımla birlikte çalışarak maç kadrosunda olması bekleniyor.

Fenerbahçe’de tüm gözler Asensio’nun performansına çevrildi.