Süper Lig hazırlığındaki TFF 1. Lig ekibinde isyan: Antrenmana çıkmadılar

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de play off'a kalmasına kesin gözüyle bakılan, Süper Lig iddiasındaki takımda isyan çıktı. Boykota başlayan futbolcular antrenmana çıkmadı.

Sinan Kaloğlu'na 5 kötü haberSinan Kaloğlu'na 5 kötü haber

Ligde 59 puanla 6. sırada bulunan Pendiksporlu futbolcular, paralarının ödenmemesini gerekçe göstererek antrenmana çıkmadılar.

"ÖDENMEZSE MAÇLARA DA ÇIKMAYIZ"

Alacaklarının uzun süredir biriktiğini ve ödenmediğini belirten futbolcuların aldıkları kararı yönetime de ilettikleri belirtildi.
Pendiksporlu futbolcuların boykotu ödemelerin yapılmasına kadar sürdürecekleri, maçlara de çıkmamayı planladıkları bildirildi.

Teknik direktörlüğünü Sinan Kaloğlu'nun yaptığı Pendikspor, ligin bitmesine 2 hafta kala 6. sırada bulunuyor.
Pendikspor, 26 Nisan Pazar günü kendi sahasında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son maçında ise sonraki hafta deplasmanda Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Spor
Spor Bakanı Bak neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Spor Bakanı Bak neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Bursaspor'un yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
Bursaspor'un yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı