Süper Lig hazırlığındaki TFF 1. Lig ekibinde isyan: Antrenmana çıkmadılar

TFF 1. Lig'de play off'a kalmasına kesin gözüyle bakılan ve Süper Lig iddiası bulunan takımda futbolcular boykota başladı.

Ligde 59 puanla 6. sırada bulunan Pendiksporlu futbolcular, paralarının ödenmemesini gerekçe göstererek antrenmana çıkmadılar.

"ÖDENMEZSE MAÇLARA DA ÇIKMAYIZ"

Alacaklarının uzun süredir biriktiğini ve ödenmediğini belirten futbolcuların aldıkları kararı yönetime de ilettikleri belirtildi.

Pendiksporlu futbolcuların boykotu ödemelerin yapılmasına kadar sürdürecekleri, maçlara de çıkmamayı planladıkları bildirildi.

Teknik direktörlüğünü Sinan Kaloğlu'nun yaptığı Pendikspor, ligin bitmesine 2 hafta kala 6. sırada bulunuyor.

Pendikspor, 26 Nisan Pazar günü kendi sahasında Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son maçında ise sonraki hafta deplasmanda Erokspor ile karşı karşıya gelecek.