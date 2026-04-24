Bursaspor'un yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, TFF 2. Lig'de şampiyonluğu garantilemelerinden sonra TFF 1. Lig'de takımı kimin çalıştıracağını açıkladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Yeşil beyazlı takım, Somaspor'u kendi sahasında 5-1 yenerek taraftarlarının önünde tur attı.

Son maçını yarın Aliağa FK ile deplasmanda oynayacak olan Bursaspor, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

ENES ÇELİK: SENEYE DE MUSTAFA HOCA

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursasporluyuz YouTube kanalında sorulara yanıtlarken, TFF 1. Lig'de de takımın teknik direktörlüğünü Mustafa Er'in yapacağını açıkladı.

Bursaspor'da Mustafa Er dönemi! | Transfermarkt
Çelik'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
"Bugün Türkiye’de çok nadir görülen bir şey oldu. Neredeyse 40 bin kombine bir günde tükendi. Artık sıra bizde. Kampa kadar tam kadro bir takımı Mustafa hocamıza teslim edeceğiz. Seneye de hocamız Mustafa Hoca. Geçmişte bunun sıkıntılarını yaşadık, artık daha tecrübeliyiz. Alt liglerde hataları tolere edebiliyorsunuz ama üst ligde bu şans daha az. O yüzden iki ay içinde hazır bir takımı teslim etmek istiyoruz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

