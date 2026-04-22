Şampiyonluğunu kutlayan Bursaspor'a kötü haber: TFF duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Bursaspor, daha sonra düşüş sürecine girmişti.

TFF 2. Lig'de şampiyon olan Bursaspor, Süper Lig yolunda ilk adımını attı.

Bursaspor şampiyon oldu: 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 5-1 yenerek şampiyonluğunu kutlayan Bursasporlu taraftarlar, stadyumu tıklım tıklım doldurdu ve büyük coşku yaşadı.

Sezonun bitmesine 1 hafta 77 puana ulaşan Bursaspor, en yakın takipçisi Mardin 1969'ın 7 puan önünde bulunuyor. Bursaspor, TFF 2. Lig'deki son maçını deplasmanda Aliağa ile oynayacak.

TFF PFDK'YA SEVK ETTİ

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Somaspor maçı nedeniyle Bursaspor'u Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BURSASPOR Kulübü’nün 19.04.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-SOMASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."