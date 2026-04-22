Selçuk İnan: Çok zor maç olacak

Kocaelispor, Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda tedavilerine devam edilen Jovanovic, Petkovic, Muharrem Cinan ve Balogha yer almadı.

"GENÇLERBİRLİĞİ ADINA FİNAL MAÇI"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın, Gençlerbirliği adına "final maçı niteliğinde" geçeceğini belirten İnan, şunları söyledi:

"Rakiplerimiz ya şampiyonluğa oynayan takımlar ya UEFA Kupası'nı hedefleyen ya da küme düşmemeye oynayan takımlar oluyor. Biz her maçı kazanmak için ne olursa olsun sahada mücadele göstermek istiyoruz. Çok zor maç olacak.

Dört maçımız kaldı. 4 maçta alabildiğimiz kadar puanlar almak istiyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımları bir yerde tutarsak, belki de ligin en renkli takımı olduk. Konuşulan, sevilen, desteklenen ne derseniz deyin, taraftarıyla, camiasıyla bir takım olduk. Bu kadar uzun yıllardan sonra lige çıkmak ve bunu bu şekilde insanlara göstermek başlı başına bence çok önemli bir olaydı. Amacımız kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak ve en azından bu sene göstermiş olduğumuz performansın üstüne çıkarak önümüzdeki yıllarda hedef yakalamak. Bunun için de çalışıp uğraşacağız.

Gençlerbirliği özellikle ön tarafta çok önemli oyunculara sahip bir takım. Bazı periyotları düşük geçirmek bundan sonrası için de aynı şey olacağı anlamına gelmiyor. Onlara gol attırmamak için elimizden geleni yapacağız." (AA)