Arda Güler çılgınlığı: Mbappe de dayanamadı

İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Arda Güler'in yükselişi sürüyor.

Real Madrid taraftarlarının gözdesi haline gelen milli futbolcu, La Liga'nın 33. haftasındaki Alaves maçında da sahanın yıldızı oldu.

Arda Güler büyüledi: Performansını öve öve bitiremedi

Real Madrid, 30. dakikada Arda Güler'in pasında Mbappe'nin golüyle öne geçti.

50. dakikada Vinicius Jr, durumu 2-0 yaptı. 90+3'te Toni Martinez Alaves'in tek golünü atında karşılaşma 2-1 sona erdi.

TARAFTARLAR ALKIŞLARI MBAPPE PAYLAŞTI

Real Madridli taraftarlar maçtan önce ve maç sırasında Şampiyonlar Ligi'den Bayern Münih'e yenilerek elenen futbolculara zaman zaman tepki gösterdi. Alkışları alan tek futbolcu ise Arda Güler oldu.

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Mbappe de maçtan hemen sonra paylaşım yaptı.

Paylaşımına Arda Güler'le fotoğrafını koyan Mbappe, altına da "Benim küçük kardeşim" diye yazdı.