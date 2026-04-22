İzmirli Dalia İtalyan takımına imzayı attı: Fenerbahçe detayı

İzmirli Dalia İtalyan takımına imzayı attı: Fenerbahçe detayı
Genç voleybolcu Dalia Wilson, geçen sezon transfer olduğu İtalyan takımıyla sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. İtalyan takımının Fenerbahçe detayı dikkat çekti.

İtalyan voleybol takımı Consolini Volley 1907, ABD'de kolej liginden 21 yaşındaki Türk yıldızı Dalia Wilson’ı geçen sezon transfer etmişti.
Kulüp, Dalia'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Bu fotoğrafla açıkladı: Elveda FenerbahçeBu fotoğrafla açıkladı: Elveda Fenerbahçe

Dalia'nın sözleşmesini uzatan takımın Fenerbahçe detayı dikkat çekti.

1907 Fenerbahçe Derneği, kulübün hissesini alarak adını değiştirmişti. Dernekten şu açıklama yapılmıştı:
"1907 Fenerbahçe Derneği olarak, İtalya Serie A takımlarından Consolini Volley'in yüzde 30 hissesini alarak kulübün adını 'Consolini Volley 1907' olarak değiştirdik. Bu adımla Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için stratejik bir 'besleyici kulüp' yapısı oluşturulurken, Türk voleybolunun Avrupa'daki görünürlüğü güçlendirildi. Kulübün ilave yüzde 40'lık hissesini satın alma opsiyonunu da içeren proje, genç yeteneklere uluslararası deneyim kazandıracak ve Türk voleybolunun marka değerini dünya sahnesine taşıyacak."

ANNESİ TÜRK BABASI AMERİKALI

Dalia Wilson, İzmir'de doğdu. Annesi Türk, babası ABD'li. Eczacıbaşı alt yapısında yetişti. U19 ve Eczacıbaşı II takımlarında forma giydi.
Radnicki Beograd, Kansas State University ve Miami University takımlarında yer aldı.

Türkiye'nin alt yaş gruplarında milli takımlarında da oynadı. 2020'de Avrupa ikincisi olan U17 Milli Takımı'nda da oynamıştı.

1.94 boyunda, orta oyuncusu olarak görev yapıyor.

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Spor
Arda Güler çılgınlığı: Mbappe de dayanamadı
Arda Güler çılgınlığı: Mbappe de dayanamadı
Selçuk İnan: Çok zor maç olacak
Selçuk İnan: Çok zor maç olacak