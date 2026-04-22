İzmirli Dalia İtalyan takımına imzayı attı: Fenerbahçe detayı

İtalyan voleybol takımı Consolini Volley 1907, ABD'de kolej liginden 21 yaşındaki Türk yıldızı Dalia Wilson’ı geçen sezon transfer etmişti.

Kulüp, Dalia'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Dalia'nın sözleşmesini uzatan takımın Fenerbahçe detayı dikkat çekti.



1907 Fenerbahçe Derneği, kulübün hissesini alarak adını değiştirmişti. Dernekten şu açıklama yapılmıştı:

"1907 Fenerbahçe Derneği olarak, İtalya Serie A takımlarından Consolini Volley'in yüzde 30 hissesini alarak kulübün adını 'Consolini Volley 1907' olarak değiştirdik. Bu adımla Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı için stratejik bir 'besleyici kulüp' yapısı oluşturulurken, Türk voleybolunun Avrupa'daki görünürlüğü güçlendirildi. Kulübün ilave yüzde 40'lık hissesini satın alma opsiyonunu da içeren proje, genç yeteneklere uluslararası deneyim kazandıracak ve Türk voleybolunun marka değerini dünya sahnesine taşıyacak."

ANNESİ TÜRK BABASI AMERİKALI

Dalia Wilson, İzmir'de doğdu. Annesi Türk, babası ABD'li. Eczacıbaşı alt yapısında yetişti. U19 ve Eczacıbaşı II takımlarında forma giydi.

Radnicki Beograd, Kansas State University ve Miami University takımlarında yer aldı.

Türkiye'nin alt yaş gruplarında milli takımlarında da oynadı. 2020'de Avrupa ikincisi olan U17 Milli Takımı'nda da oynamıştı.

1.94 boyunda, orta oyuncusu olarak görev yapıyor.