Bu fotoğrafla açıkladı: Elveda Fenerbahçe

Fenerbahçe Medicana'da sezonun bitmesiyle birlikte bir ayrılık daha yaşandı. Bojana Milenkovic, yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Bojana Milenkovic, veda etti.

Sarı lacivertli takımda 1 sezon kalan oyuncu sosyal medya hesabından Fenerbahçeli oyuncularla fotoğrafını koyarak şu paylaşımı yaptı:

"Bu sezonu istediğimiz gibi bitirememiş olabiliriz, ama ben her zaman olumlu bir şekilde hatırlayacağım. Asla unutmayacağım bazı anlar var…

Teşekkürler kızlar! Teşekkürler Fenerbahçe! Teşekkürler Kadiköy... Sizi özleyeceğim."

SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Bojana Milenkovic, Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giydi. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Nilüfer Belediyespor'dan gelen Milenkovic, Kızılyıldız takımında voleybola başladı. 29 yaşında ve 1.87 boyundaki smaçör; İtalya, Ukrayna, Polonya, Romanya ve Kazakistan'ın önde gelen takımlarında da forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

