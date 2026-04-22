Derbi soruşturması: 15 şüpheli gözaltına alındı

Derbi soruşturması: 15 şüpheli gözaltına alındı
Fenerbahçe- Beşiktaş maçında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe tribünlerine ait bin 900 biletin 31 Ekim saat 10.00’da satışa çıkarıldığı belirlendi.
Biletlerden 632’sinin satışa açıldığı anda tükendiği, yaklaşık bin 300 biletin ise uzun süre sistem üzerinden satışa sunulamadığı tespit edildi. Taraftarların bilet satın almak isterken Passolig sistemine erişim sağlayamadığı, bu süreçte şüphelilerin sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı belirtildi.

besiktas-fenerbahce-macinda-karaborsa-1272005-378578.jpg

Yapılan incelemelerde, sözkonusu biletlerin bir kısmının maç öncesinde stadyum çevresinde, bir kısmının ise internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında satışa sunulduğu tespit edildi. Banka ve kredi kartı hareketlerine ilişkin yapılan detaylı araştırmalarda, aynı IP adresi ve kart bilgileri kullanılarak toplu bilet alımı gerçekleştirildiğine de yer verildi.

'ŞÜPHELİLER ARASINDA DÜZENLİ PARA AKIŞI'

Şüphelilerin hesap hareketlerinde 'Maç', 'Devir', 'Tribün', 'Bilet', 'GS', 'FB', 'BJK' ve 'kombine' açıklamalarıyla çok sayıda para transferi bulunduğu, şüpheliler arasında düzenli para akışı olduğu ve bazı hesaplarda olağandışı para giriş çıkışlarının yer aldığı saptandı. Ayrıca şüphelilerin maç öncesinde birbirleriyle irtibat halinde oldukları da belirlendi.

besiktas-fenerbahce-macinda-karaborsa-1272002-378578.jpg

'1 YIL SÜREYLE SPOR MÜSABAKALARINI SEYİRDEN MEN'

Soruşturma kapsamında 8 ilde 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme' ve 'Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulanırken, dijital materyallere el konuldu. Soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

